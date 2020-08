FLÓRIDA: Retomada a obra para conclusão do prédio próprio da Polícia Militar

Foram retomadas nesta semana as obras que devem resultar na finalização da construção do prédio próprio da Polícia Militar em Flórida Paulista.

O termo autorizando a retomada das obras após a nova licitação que visa a sua conclusão ocorreu em São Paulo contando com a presença do capitão PM Eder Mazzini Bressan e demais autoridades do comando policial paulista.



A empresa contratada para finalizar o trabalho que já se encontra em fase final de acabamento chegou à cidade e deu início aos trabalhos de topografia, limpeza e manutenções na obra e outros serviços que serão fundamentais para a etapa final.

Segundo informações obtidas pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Folha Regional (jornal, site e TV), restam para ser executado apenas o calçamento ao redor do prédio, calçadas da parte frontal, sistema elétrico, hidráulico e outros pequenos reparos que totalizam 20% do que falta para que ela seja concluída.

A obra que está licitada desde 2016 sofreu com os impasses de quebra de contrato por parte da empresa vencedora da licitação naquela época. Segundo o Centro Integrado de Apoio ao Patrimônio da Polícia Militar (Ciap), todo o processo de retomada, serviços e a conclusão serão novamente acompanhados passo a passo para que o novo prédio público possa ser entregue à Polícia Militar de Flórida Paulista que como consequência terão um local ainda mais adequado e dotado de ampla estrutura para prestar os serviços para a população.

A nova previsão para a finalização e entrega do novo prédio da Polícia Militar é de 90 dias.