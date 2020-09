Armado com faca, homem põe fogo na própria casa

O Corpo de Bombeiros de Adamantina atende neste momento uma ocorrência de incêndio em residência no Bairro Bandeirantes em Adamantina.

Segundo apurado pelo Núcleo de Reportagem do Adamantina Net, o incêndio já foi contido, porém, todos os cômodos da casa foram comprometidos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Adamantina atua neste momento no rescaldo e verificação de possíveis focos no local.

Ainda segundo apurado pelo Adamantina Net, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local deparando-se com o homem bastante alterado e com duas facas nas mãos.

Ele estava sentado no quintal enquanto a casa era tomada pelas chamas.

Foi feito contato com o mesmo que ameaçou partir em direção às equipes. Ele foi acalmado e contido pelos policiais militares. Ainda não se sabe a motivação dos fatos.

A ocorrência segue em andamento. A alteração ou edição desta matéria podem ocorrer a qualquer momento.