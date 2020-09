LUCÉLIA: Sgt. Wagner é eleito “policial administrativo do mês” na área da 3ª Companhia

O 1º Sargento PM Wagner Rogério, auxiliar administrativo do 1º Pelotão da Polícia Militar de Lucélia, foi eleito o “Policial Militar Administrativo do Mês de Agosto de 2020”, devido o empenho no desenvolvimento de suas funções.

O título foi concedido pelo Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, Capitão PM Alexandre Kihara que no histórico destaca todo o profissionalismo, empenho e dedicação que levaram o sargento a conquistar tal merecimento, tais como o profissionalismo, responsabilidade, o exercício da função e atribuições frente ao efetivo na condução e participação de ações demonstrando espírito de liderança e companheirismo. Sua disciplina e o disciplinamento daqueles que estão sob o seu comando, a prática do que ensina tornando-se exemplo a ser seguido pelos demais, a instrução, motivação e encorajamento dos demais policiais pertencentes ao 1º Pelotão bem como a sua atuação na linha de frente e lado a lado com o efetivo demonstrando firmeza, cultura e conhecimento profissional.

Também foram elencados pelo Capitão como motivos para tal homenagem, a disposição de Wagner que sempre esteve participando das operações, escoltas e demais atividades deste segmento deixando transparecer o seu zelo e interesse pela segurança da comunidade e tendo como pilares morais, a legalidade e imparcialidade. A apresentação de soluções dos mais diversos conflitos ao comando da PM também pesaram na escolha do profissional como destaque do mês, conforme o oficial.

Procurado pela reportagem do jornal e site Folha Regional para comentar tal reconhecimento, o Sargento PM Wagner destacou que ficou muito feliz e honrado pelo título e que está 24 horas à disposição para servir a Polícia Militar e promover a segurança da população bem como a ordem pública onde for solicitado.