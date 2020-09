MARIÁPOLIS: Quadra esportiva da escola municipal Nelson Magnani recebe melhorias

A quadra esportiva “Maria da Conceição Oliveira” da escola municipal Nelson Magnani de Mariápolis, vêm recebendo importantes melhorias executadas com recursos próprios da prefeitura.

O prefeito Val Dantas visitou o local juntamente com a viceprefeita Hermínia, engenheira civil Ingrid Romanini, secretária de Educação Ariele Coleti, diretora de escola Roberta Chott e a coordenadora de escola Rosana Mendes.

Entre as melhorias realizadas foram substituídas as janelas antigas pelas de vidros, manutenção da parte elétrica, pinturas do piso da quadra, paredes e palco, fechamento em muro no fundo, entre outros benefícios proporcionando mais qualidade de vida aos munícipes.

As melhorias tendem a oferecer um local mais apropriado para os profissionais, alunos e a comunidade que utilizam o espaço para prática de atividades físicas, jogos como futebol de salão, vôlei e demais.

Lembrando que o local só será liberado para uso do público após passar a pandemia referente ao Covid-19, a fim de evitar aglomeração.