“Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, diz Bolsonaro a apoiadora

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, na noite desta segunda-feira (31), que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina “, depois que uma apoiadora lhe pediu que não deixasse “fazer esse negócio de vacina”.

A declaração foi feita na chegada ao Palácio da Alvorada, quando ele parou para conversar com simpatizantes. O presidente estava no local havia quase cinco minutos quando uma mulher interveio com um pleito referente à saúde pública, sem citar a pandemia da Covid-19 .

“Ô, Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina, não, viu? Isso é perigoso”. De pronto, ele devolveu: “A vacina… ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, afirmou, fazendo uma espécie de continência com os dedos na testa em seguida.

Um homem que estava no local comemorou concordando com o presidente e a mulher informou que é da “área de saúde, farmacêutica”.

“Em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado. Tem que proibir”, declarou a apoiadora.

No último dia 6, Bolsonaro editou uma Medida Provisória (MP) que liberou cerca de R$ 2 bihões em crédito extraordinário para a produção e disponibilização de possível vacina contra a Covid-19, que se encontra em fase de pesquisa.