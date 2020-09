SALMOURÃO: Iniciada construção da cobertura da arquibancada do Estádio Municipal

Prosseguindo com os investimentos na modernização do Estádio Municipal Benedito Franco de Godoym, a Prefeitura Municipal de Salmourão iniciou as obras de implantação de cobertura na arquibancada da principal praça esportiva da cidade.

A cobertura da arquibancada foi destruída há muitos anos e nunca foi reconstruída; então a atual administração municipal está realizando a importante obra.

De acordo com informações obtidas pelo site e jornal Folha Regional, a obra será construída com recursos próprios da Prefeitura Municipal.

A obra se encontra em execução e deve ficar pronta nas próximas semanas, sendo que a base de sustentação da cobertura já foi colocada, para receber após a cobertura com estrutura metálica.

Ainda neste mês, a Prefeitura Municipal de Salmourão dando sequência às obras de modernização do Estádio Municipal, foi inaugurada a construção de novos vestiários construídos através de convênio com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes e Lazer e cuja obra foi orçada em R$ 115.144,20.

Com a construção dos vestiários, além de garantir um local apropriado para os atletas e também para os árbitros, dará assim melhores condições de utilização do Estádio Municipal que tem recebido grandes investimentos na atual administração municipal.