Taxa de transmissão no Brasil cai e estabilização se aproxima

De acordo com novo relatório da Imperial College, o Brasil apresentou queda na taxa de transmissão da Covid-19 e fechou abaixo de 1. O número calculado pelos cientistas é de 0,94 nesta semana.

O índice aponta para o número de pessoas que a pessoa contaminada é capaz de transmitir a doença causada pelo novo coronavírus. No entanto, se o indicador é menor que 1 há uma indicação de que a pandemia pode estar desacelerando.

Os pesquisadores da universidade britânica reforçam que, mesmo com a queda, ainda não é possível afirmar com certeza em qual ritmo a transmissão está operando neste momento. Na última semana, este número estava acima de 1.

A última vez que o Brasil registrou taxa de transmissão menor que 1 foi em abril, quando atingiu 0,98. Logo, o número mais recente é o menor registrado pelo País desde o início da pandemia.

A universidade também pede que este número seja recebido com cuidado. Isto porque existe no momento uma variação de número de mortes e de casos de Covid-19 no Brasil. A nova notificação do Ministério da Saúde foi um dos causadores desta diferenciação.