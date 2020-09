Após 10 dias de internação, catador de recicláveis atacado por dois pitbulls tem alta

O idoso passou por três cirurgias durante a internação. O ataque ocorreu no dia 22 de agosto, quando os cachorros escaparam de um prédio em obras no Parque dos Lagos e pegaram de surpresa Quintino, que recolhia materiais do lado de fora.

“A hora que peguei a caixa, um chegou, agarrou no meu calcanhar e me derrubou, aí começou a luta. A única coisa que eu pedia era ‘Oh, meu Deus, não deixe eles me matarem porque tenho minha esposa para cuidar’. Aí outro vazou por baixo da cerca, veio correndo, querendo pegar no pescoço”, relata Luiz.

Além de ter que amputar a perna, Luiz sofreu ferimentos em outras partes do corpo. Para proteger o rosto, ele ergueu as mãos e teve o braço mordido por um dos cães. “Ela estraçalhou meu braço, moeu meu dedo”, diz.

O idoso diz que começou a gritar e a pedir socorro aos moradores da Alameda Francisco Cristofani. Um motorista que cruzava a via tentou avançar com o carro em direção aos cães para assustá-los, mas os animais saíram de cima do idoso somente com intervenção da Polícia Militar.

A família da vítima culpa a construtora Vitta Residencial pelo descuido em relação aos animais. A empresa disse que tem prestado auxílio ao idoso e à família dele.

Luiz diz que catava recicláveis para cuidar da esposa. Ainda sem se acostumar à nova rotina de não poder sair de casa para trabalhar, o idoso espera pela ajuda de amigos, que criaram uma vaquinha na internet para a compra da prótese.