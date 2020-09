Capotamento na SP-294 deixa motorista levemente ferido

Por volta de 10h10desta quinta-feira (3), foi registrado um acidente com vítima leve na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km. 644, município de Dracena.

Segundo informações obtidas no local, um veículo Fiat Strada placas de Junqueirópolis carregado com cimento e pedras, dirigido por um jovem de 21 anos, fazia o sentido Junqueirópolis a Dracena, quando no citado km em local de quatro pistas, seguiam na direção contrária, um caminhão e outro veículo ultrapassando pela faixa normalmente.

Um terceiro veículo tentou a ultrapassagem aos outros dois invadindo a faixa contrária e para não bater de frente o condutor tirou para a direita e tentou voltar à pista. Foi quando aconteceu o capotamento por duas vezes, parando o carro em cima da faixa de rolamento.





Comparecem ao local a Ambulância e funcionários da concessionária que administra a rodovia socorreram o motorista que teve apenas escoriações leves além de controlarem o trânsito no local. A Polícia Militar de Dracena também compareceu, além de Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária.

O condutor do veículo foi conduzido ao Pronto Atendimento da Santa Casa de Dracena. A pista não precisou ser interditada.