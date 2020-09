FLÓRIDA: Sem alvará, bar é lacrado por desrespeito ao decreto da Covid-19

A Polícia Militar de Flórida Paulista lavrou na noite desta quarta-feira (2), um boletim de ocorrência de desobediência aplicado a um bar por desrespeito aos decretos estadual e municipal da Covid-19.

Segundo informou o Sargento PM D’Aquino, após denúncias, a equipe em serviço deslocou-se até o local e constatou a situação.

No bar que de acordo com a Prefeitura Municipal não possuía alvará de funcionamento e nem a licença da Vigilância Sanitária, estavam mesas dispostas nas calçadas do estabelecimento e clientes efetuando o consumo de bebidas alcoólicas e outros produtos.

Diante da evidência do crime de desobediência, foi lavrado o boletim de ocorrência pela PM e ainda a comunicação aos órgãos competentes que também deverão atuar e autuar o estabelecimento comercial que só poderá voltar a funcionar após regularizar as pendências junto à Prefeitura.

O proprietário também foi notificado e orientado sobre os riscos de disseminação da doença. Ele tem o prazo de sete dias à contar da data de notificação para a regularização.

Esta é a segunda ocorrência deste tipo registrada pela Polícia Militar em Flórida Paulista durante a pandemia e quarentena da Covid-19 onde segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelo descumprimento assinaram um termo circunstanciado e vão responder junto à Justiça.

“Sabemos da necessidade de funcionamento dos mais diversos tipos de empresas, porém, não vamos nos furtar de cumprir com o que determina a Lei. Nossos policiais estão agindo na orientação dos proprietários e sanando as dúvidas frequentemente apresentadas, inclusive para evitar que medidas como esta sejam tomadas, porém, necessitamos da colaboração e bom senso dos mesmos”, destacou o Sargento D’Aquino.

Vale destacar que o funcionamento deste tipo de comércio é permitido apenas em sistema de delivery ou drive-thru.