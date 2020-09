Floridense Felipe “Mestre” renova com o Corinthians e integra departamento de futebol virtual

O floridense Felipe Forato, 29, conhecido no mundo do futebol virtual como Felipe “Mestre” renovou seu contrato com o Corinthians e passa a integrar o departamento de futebol virtual do clube paulista. O contrato foi renovado nesta semana, em São Paulo.

Felipe, nascido na Cidade Amizade, é filho da professora Rose Forato, atualmente diretora da escola Emei Criança Feliz.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional da tarde de quinta-feira (3), o floridense informou que devido a pandemia do novo Coronavírus estará trabalhando em Flórida Paulista e participando das atividades do clube de forma online.

PRIMEIRO CLUBE DO BRASIL

A criação do Corinthians E-Football, equipe que representará o time nos campos do futebol virtual é uma iniciativa é inédita no Brasil. Para Felipe Forato é um orgulho integrar esse departamento. O floridense já defendeu o Timão em formato de parceria, e agora passa a ser jogador profissional do clube.



A iniciativa é inédita no Brasil, pois, será a primeira vez que um clube de futebol do país cria um Departamento de Futebol Virtual completo, com jogadores obedecendo uma rotina de atleta, com suporte de centro de treinamento, técnico e auxílio de profissionais de saúde e desempenho no esporte.

Três vezes representante do Brasil no Mundial, Campeão Brasileiro e primeiro cyberatleta a vencer um torneio de eSports pelo Corinthians, Felipe Mestre vai para o terceiro ano no clube.

“Para mim é motivo de alegria estar participando da profissional do futebol virtual do Timão e também orgulho em poder levar o nome da minha cidade natal para todos os cantos do mundo”, destacou Felipe.

Essa semana durante a apresentação da Neo Química Arena foi exibido um vídeo de lançamento do departamento de futebol virtual com a imagem do floridense Felipe em destaque. Confira abaixo o vídeo:

As redes sociais do Felipe “Mestre” são: Instagram @FMESTRE12 e https://www.youtube.com/c/FelipeMestre