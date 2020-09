MARIÁPOLIS: Unidades da rede municipal de ensino terão ares condicionados instalados

O prefeito de Mariápolis, Val Dantas visitou no começo do mês a Emef Nelson Magnani e anunciou à direção que serão instalados ares condicionados em todas as salas de aula e ainda, nas salas administrativas (direção, coordenação e professores).

As demais unidades – Creche Municipal Proinfância Valdemir Magnani e Creche Escola Municipal Professora Rute de Oliveira Casoti – também serão beneficiadas com a importante benfeitoria.

Na ocasião, estiveram presentes a vice-prefeita Hermínia, engenheira civil Ingrid Romanini, secretária de Educação Ariele Coleti, diretora de escola Roberta Chott e a coordenadora de escola Rosana Mendes. “É um momento importante para todos nós da administração, da Educação, bem como aos alunos e pais. Estamos fazendo grandes obras e melhorias em todos os setores”, frisou o prefeito Val Dantas. “Essa aquisição vem trazer mais comodidade, praticidade e qualidade de vida não só para os alunos, mas também para os professores e demais profissionais que necessitam dessa melhoria”, encerrou o prefeito Val Dantas.