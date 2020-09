Padre xinga mulher de “égua sem vergonha” e áudio viraliza; ouça

O áudio em questão é de março, porém viralizou recentemente em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Nele, o padre Waldecir Pereira de Souza pede que “Correinha” fale com “essa mulherzinha – que disse que é sua vice, para retirar essa foto, de imediato da internet”.

“Por favor, te dou cinco minutos para essa égua sem vergonha tirar essa foto da internet. Falei com ela muito bem lá no retiro: tu não publica essa foto”, prossegue o padre. “Não tenho o telefone dela aqui não, senão eu tava matando essa desgraçada era agora”.

A foto divulgada seria uma em que o padre aparece levantando o braço da mulher. “Não gostei dessa atitude dessa mulherzinha, que diz que é sua vice. Por favor, de imediato, tira essa foto antes de eu fazer uma desgraceira nessa cidade. Que putaria é essa! Que raparigagem é essa! Mulher sem vergonha é essa”.

Em nota oficial, o padre pediu desculpas: “diante de nossos fiéis da Igreja Católica e de toda população jaibense, venho humildemente, pedir a todos vocês perdão pelo episódio ocorrido no mês de março de 2020”.

“O que foi dito, naquela circunstância em que me senti acuado foi mais uma expressão de indignação com a situaçao do que com a pessoa, mas reconheço que a forma utilizada para tentar resolver a situação não foi a melhor. Foi equivocada. Peço, portanto, perdão a todos e conto com a generosidade dos envolvidos. Pois na condução da minha vida e dos trabalhos à frente à paróquia em Jaíba , sempre busquei e me pautei pela verdade, pela honestidade e pelo acolhimento”, diz o comunicado.

OUÇA O ÁUDIO ABAIXO