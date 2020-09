FLORA RICA: Câmara pede informações sobre obra de ampliação do Centro de Saúde

A Câmara Municipal de Flora Rica aprovou na última sessão do legislativo, realizada na quarta-feira (26), requerimento de autoria do vereador Alan Gonçalves Moreira solicitando a Prefeitura Municipal para que encaminhe cópia integral do projeto de reforma e ampliação do Centro de Saúde.

No requerimento ainda é solicitado cópia de todo processo de licitação realizado para a execução da obra, bem como informações de onde se encontra localizado o portão existente antes do início da obra e o madeiramento de cobertura que tinha no local.

Foi justificado que é dever do vereador a fiscalização dos gastos públicos, bem como direito da população saber quanto e como vem sendo os gastos em obras do município.