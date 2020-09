FLÓRIDA: Incêndio de grandes proporções atinge canavial

Um incêndio de grandes proporções está sendo combatido neste momento em um canavial na estrada rural que liga ao “Bairro Boton” em Flórida Paulista.

Profissionais de uma usina atuam no combate às chamas utilizando caminhões tanque e outros equipamentos.

A Prefeitura de Flórida Paulista enviou um caminhão para auxiliar nos trabalhos.

O alerta é para que moradores ou pessoas que necessitem passar pelo local tenham cautela e aguardem que o incêndio seja cessado.

Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo ambiental e financeiro resultantes do incêndio. Também não é possível revelar no momento se o fogo foi causado intencionalmente ou por acidente.