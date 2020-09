FLÓRIDA: Moradores cobram providências sobre acumulo de água em ruas do Morada do Sol

Moradores do Conjunto Habitacional Morada do Sol de Flórida Paulista entraram em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional para buscarem solução de um problema que se arrasta há certo tempo e que têm gerado incômodo e preocupação.



Segundo o casal Noel Alves dos Santos e Maria Aparecida Duarte, moradores da Rua Paraná, o acumulo de água em poças e também nas guias e sarjetas, têm causado além do aspecto de sujeira, a preocupação com a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.



Também foi relatado pelo casal, o risco de queda ocasionada pelo lodo que se forma nestas poças de água, a sujeira provocada com a passagem de veículos pelas mesmas e o mau cheiro em algumas ocasiões.



O mesmo acontece em um trecho da Rua Sergipe que fica próxima do local.



Em visita no local a nossa equipe de reportagem constatou o problema, sinais de dejetos de produtos de limpeza e materiais aparentes da limpeza de quintais e da lavagem de roupas.



Também pode ser notada a existência de apenas uma “boca de lobo” localizada na esquina em desnível com o local afetado, resultando na não captação da água que escorre por aquela via e que não chega ao dispositivo ficando parada.



Os denunciantes informaram também que a Prefeitura já foi cientificada por várias vezes sobre o problema e que até prometeu uma solução, inclusive há pouco mais de três meses, quando nossa reportagem esteve pela primeira vez no local, mas nada foi feito até o momento.



Eles cobram uma providência efetiva por parte da Prefeitura visando solucionar o problema.