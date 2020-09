Acidente de trânsito envolve três veículos e provoca duas mortes

Além das equipes do Corpo de Bombeiros, policiais militares também compareceram ao local.

Dois dos três carros envolvidos no acidente trafegavam no sentido Presidente Prudente–Regente Feijó, enquanto o outro seguia na pista contrária.

Um dos motoristas, de 29 anos, morreu no local do acidente, enquanto outro condutor chegou a ser socorrido e levado com vida ao Hospital Regional (HR), mas não resistiu aos ferimentos. O terceiro motorista envolvido na batida não se machucou.

O HR informou que o paciente, de 36 anos, deu entrada no Pronto-socorro da unidade às 14h40 e recebeu “todos os cuidados da equipe médica e multiprofissional”, no entanto, devido à gravidade do seu quadro clínico, o óbito ocorreu às 15h10.