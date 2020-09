Dois jovens morrem em acidente com moto

Os jovens Rafael Clapis de 27 anos e Naian Adão, 17 anos, que ocupavam uma moto Honda Titan, morreram após acidente registrado na estrada vicinal entre Sagres e Inúbia Paulista na noite deste Sábado (05).

De acordo com as primeiras informações, eles seguiam pelo referido trecho, quando por motivos que devem ser apurados, o condutor perdeu o controle da direção e os dois caíram em uma ponte existente no local.

Os dois rapazes foram encaminhados pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro de Osvaldo Cruz, mas devido aos graves ferimentos ocasionados pela forte queda, não resistiram.

A Polícia Militar compareceu ao local para registro de ocorrência.