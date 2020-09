Moradora de Dracena é vítima fatal em capotamento na SP-294 próximo a entrada da cidade

Por volta das 21:30 Horas deste sábado (5), foi registrado um capotamento na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 648 + 800 Mts, proximidades do Pronto Atendimento da Unimed na entrada de Dracena pela Rua Ipiranga.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem do Site JZ, um veículo Ágile placas de Dracena, fazia o sentido Tupi Paulista a Junqueirópolis, quando no citado Km. o condutor teria perdido o controle do volante vindo a capotar a direita da pista de rolamento, caindo dentro uma valeta.

Foram vítimas no acidente Wilson Bites de 51 anos, e sua esposa Vanda Castro Bites de 55 anos. Os dois foram socorridos ao Pronto Atendimento Municipal de Dracena por Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ele passa por atendimento com diversos ferimentos, já a mulher não resistiu e acabou vindo a óbito.

Além dos Bombeiros, trabalharam no local a Polícia Militar Base Operacional de Adamantina, Polícia Militar de Dracena e Funcionários da Concessionária Eixo.

A Polícia Técnica esteve no local e vai apurar as causas do trágico acidente.