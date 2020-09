FLÓRIDA: Polícia Militar flagra indivíduo pichando muro da casa do padre

Um indivíduo de 24 anos de idade foi flagrado pela Polícia Militar quando pichava uma frase ofensiva e com palavrões no muro da casa paroquial em Flórida Paulista.

A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (5) e de acordo com as informações obtidas pelo Núcleo de Reportagem do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site) junto a PM, durante patrulhamento pela Avenida Dirceu Rodrigues, no centro de Flórida Paulista, os policiais militares se depararam com o autor que tem 23 anos de idade fazendo a pichação.

Segundos os policiais, ao ser abordado, ele entrou em luta corporal com a equipe, porém, foi contido e algemado.

As pichações são de ofensa ao presidente da República com palavrões.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial onde foi autuado na Lei de Crimes Ambientais e também vai responder por desacato e resistência. Após a confecção do boletim de ocorrência e oitiva na Polícia Civil ele foi liberado.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para o registro de imagens.