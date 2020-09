Homens são multados em quase R$ 4 mil pela Polícia Ambiental por pesca irregular

A equipe avistou uma embarcação com quatro tripulantes atracando nas margens do rio. A polícia informou que ainda havia barracas montadas nas proximidades e foi constatado que eles realizaram a pesca subaquática, “pois existiam arpões e roupas de mergulho pelo local”.

Questionados sobre a captura de peixes, eles negaram. Porém, os policiais localizaram cinco peixes, sendo três da espécie pintado, um da espécie piauçu e um piau, “todos com sinais visíveis de perfuração de arbalete”. Todos os pescadores assumiram a propriedade dos materiais e pescado e disseram que praticaram a pesca subaquática no período noturno. Os três pintados estavam fora do padrão permitido.