Polícia Ambiental aplica quase R$ 30 mil em multas durante fiscalização em madeireira

A Polícia Militar Ambiental aplicou quase R$ 30 mil de multas em uma empresa do ramo madeireiro e respectivos responsáveis pelos crimes de transporte e armazenamento irregular de madeiras em Junqueirópolis.

Segundo a Polícia Ambiental, o flagrante ocorreu neste domingo (6), durante fiscalização.

No local, foram encontrados um caminhão e uma carreta sendo descarregados no pátio da madeireira.

Foram solicitados os documentos para comprovar a legalidade da madeira e duas guias florestais foram apresentadas e davam destino de Apiacás/MT para o Rio de Janeiro no material.

Diante dos fatos, foram lavrados três autos de infração ambiental sendo um na madeireira no valor de R$ 13.790,00 por ter em depósito 45,967 m³ de madeira sem licença para o armazenamento, um no motorista da carreta no valor de R$ 8.203,20 por transportar 27,344m³ de madeira em desacordo com a licença obtida e um no motorista do caminhão no valor de R$ 5.586,90 por transportar 18,623 m³ de madeira em desacordo com a licença obtida.

Somadas, as multas totalizaram R$ 27.580,20. Além das madeiras, foram apreendidas a carreta e o caminhão.