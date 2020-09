São Paulo derrota Fluminense e retoma vice-liderança do Brasileirão

Mesmo sofrendo a virada, o Fluminense não conseguiu se recuperar no jogo. O São Paulo teve chances de ampliar durante o restante do segundo tempo, mas só fez o terceiro aos 46 minutos. Vitor Bueno reclamou de falta no meio, e o árbitro mandou seguir. O camisa 12 então resolveu arriscar o chute de fora da área e fez um belo gol. Aos 49 minutos, o tricolor paulista poderia ampliado, mas Brenner perdeu grande contra-ataque.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Bragantino, na próxima -feira (9) às 19h15 (horário de Brasília), no Morumbi. Já o Fluminense pega o Flamengo, também na , às 21h30,no Maracanã.

Bahia empata com Inter no Beira-Rio

Quatro dias após Roger Machado deixar o comando do Bahia, o Tricolor arrancou um empate nos acréscimos contra o líder Internacional, por 2 a 2, resultado que teve gosto de vitória para o Esquadrão. O Colorado segue na liderança, com 17 pontos, mas agora tem somente um ponto de vantagem para o vice São Paulo, com 16. Já o Tricolor baiano, com um jogo a menos, está em 11º lugar, com nove pontos. O time foi comandado Cláudio Prates, auxiliar fixo do clube baiano, que assumiu interinamente como técnico.

O Esquadrão abriu o placar no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), ao 19 minutos, com um golaço de Rodriguinho. O jogador se livrou da marcação de Boschilla antes de mandar um belo chute colocado. Os donos da casa empataram aos 27 minutos. A jogada começou com Juninho, que tentou sair do campo de defesa com um chutão. Após desvio, D’’Alessandro dominou e tocou pra Thiago Galhardo cruzar na medida para Patrick escorar para o fundo da rede, e igualar o placar.