Acidente entre carro e carreta deixa motorista ferido

Na manhã deste domingo, 06, foi registrada uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima por volta das 07 da manhã na Alameda Pedro Ciciliatti.

No local, as viaturas do Corpo de Bombeiros já faziam os trabalhos para retirada da vítima que se encontrava no interior do veículo.

O condutor, S.R, estava impossibilitado de dar a sua versão e também não foi possível colher testemunhas para mencionar o acidente, sendo possível notar que o veículo placas de Osvaldo Cruz transitava pela Alamedo Pedro Ciciliatti no sentido trevo principal/centro e na altura do número 1825 não sabendo os motivos, a vítima S.R perdeu o controle do veículo chocando-se contra uma carreta que se encontrava parada.

O documento do condutor foi verificado pelo COPOM e constatado que sua CNH estava vencida, sendo tomada as medidas administrativas.