Feriado prolongado registra aglomeração de pessoas em rios e represas da região

Vídeos e imagens enviadas mostraram a movimentação intensa no Balneário Laranja Doce, em Martinópolis. Muitos carros com som alto, pessoas sem cumprir o distanciamento social, bebendo e dançando nas ruas ao redor da represa. Por conta da qualidade dos vídeos, não é possível notar se as pessoas estão usando máscaras. No entanto, a aglomeração foi constatada. Ainda nesta segunda-feira (7), diversas pessoas foram até o Balneário Laranja Doce.

No Salto Botelho, que fica no Rio Aguapeí, em Lucélia, imagens de aglomeração de pessoas.

Em Rosana, também flagraram muitas pessoas se divertindo e querendo se refrescar nas águas dos rios Paraná e Paranapanema.

Lucélia

De acordo com a Secretaria de Assuntos Jurídicos de Lucélia, a Prefeitura enviou ofício ao batalhão da Polícia Militar, solicitando patrulhamento no Salto Botelho, nesta segunda-feira (7).

Martinópolis

Em Martinópolis, a Defesa Civil informou por meio e nota, que o Departamento de Trânsito e Segurança Pública irá se reunir com as forças policiais.

A Operação Verão no município tem início em outubro e é realizada até março de cada ano, no entanto, a Defesa Civil informou que já está sendo alinhado para que os trabalhos sejam antecipados.

Panorama

A Secretaria de Turismo de Panorama disse que o balneário municipal segue parcialmente fechado, podendo apenas ser usado a pista de caminhada. Informou ainda que o banho no rio, uso das áreas de camping e quiosques estão proibidos. O balneário municipal está fechado desde o dia 23 de março

Presidente Epitácio

A Prefeitura de Presidente Epitácio disse que diante do decreto que permite a consumação em bares, restaurantes e afins, os quiosques da orla podem funcionar com a capacidade reduzida do estabelecimento.

A Prefeitura ainda informou que está tomando as medidas cabíveis para intensificar a fiscalização para que a população e o comércio não venha a ser prejudicado por possível descumprimento de outros.

Rosana

A Prefeitura de Rosana informou que realiza campanha de conscientização em prevenção à proliferação do novo coronavírus durante o feriado prolongado.

As equipes das secretarias de Turismo, Saúde e Vigilância Epidemiológica, acompanhadas pelo efetivo da Polícia Militar, estiveram no balneário no fim de semana, realizando ação educativa aos visitantes, com distribuição de panfletos, aferição de temperatura e orientações de dispersão às aglomerações.