FLORA RICA: Juarez e Sakae confirmam pré-candidatura à prefeito e vice

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, Juarez Pereira da Silva confirmou a sua pré-candidatura a prefeito de Flora Rica na eleição deste ano. Na oportunidade, Juarez anunciou que o pré-candidato a vice-prefeito é Sakae Sadakane e formará a dobradinha do partido Podemos em Flora Rica que está se preparando para a sucessão municipal.

Juarez que tem grande experiência na administração pública – onde trabalhou por muitos anos – e também conhecedor da população da cidade e seus problemas, terá como companheiro de chapa o proprietário de farmácia Sakae.

Portanto, formando uma dobradinha de renovação política com experiência e capacidade para a eleição de Flora Rica.

A convenção do partido Podemos que oficializará a candidatura de Juarez e Sakae acontece no próximo dia 12 de setembro.