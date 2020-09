MARIÁPOLIS: Partidos fazem convenção e lançam Ricardo Watanabe pré-candidato a prefeito

Foi realizada na noite do último sábado, 5, na Câmara Municipal de Mariápolis, a primeira Convenção Partidária para as eleições municipais de 2020, que conforme o novo calendário eleitoral, estabelecido por causa da pandemia do COVID-19, tem o prazo para definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador até o dia 16 de setembro.

Nesta convenção dos partidos PV (Partido Verde) e PL (Partido Liberal) foi definido o pecuarista Ricardo Watanabe pré-candidato a prefeito pelo PV e o servidor público e vereador Gilson Paulo pré-candidato a vice-prefeito pelo PL. Os dois partidos formaram a coligação: “Mariápolis Trabalho e Transparência”.

A coligação terá 20 pré-candidatos ao cargo de vereador. Pelo PV: Paulino Vieira da Silva, João Luiz Aparecido Belloni, Valdecir Bernardo da Silva, Everton Fabricio Motta, Patrick Rodrigues Oliveira, Ricardo de Araújo, José Airton Ferreira, Roberto Candido dos Santos, Jéssica Pereira da Silva, Aparecida Ribeiro Sensiarelle, Vera Lúcia Romão e Simone de Almeida dos Santos. Pelo PL: Hudson Aparecido dos Santos Ferreira, Carlos Pereira Amorim, José Ronaldo Sgorlon, Sigmar Dantas Pereira, Djair de Jesus Pedro, Luisa Maria de Oliveira, Geni Vieira dos Santos e Roseli de Fátima Ferreira da Silva.

As Eleições Municipais 2020 está agendada para o dia 15 de novembro, das 7 às 17 horas.