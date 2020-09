Ministério da Saúde russo libera vacina contra a covid-19 para a população

“Os dois testes de 42 dias – incluindo 38 adultos saudáveis cada – não encontraram nenhum efeito adverso sério entre os participantes e confirmaram que as vacinas candidatas provocam uma resposta de anticorpos”, afirma a publicação.

Contudo, a revista afirma que são necessários testes em maior escala e com um prazo mais longo, “incluindo uma comparação com placebo”. Os primeiros estudos foram feitos em junho e julho, com 76 voluntários.