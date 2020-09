Campanha Cultural do “Dia da Árvore” da Polícia Ambiental vai sortear 9 ingressos para o Hopi Hari

A Polícia Militar Ambiental lançou uma campanha cultural em comemoração ao Dia da Árvore e Dia do Policial Militar Ambiental, celebrado anualmente em 21 de setembro. Qualquer pessoa, e em especial crianças e adolescentes, poderá participar do concurso enviando vídeos de 15 a 45 segundos sobre o tema “A importância da árvore na minha vida”.

Os participantes poderão incrementar suas produções usando um adereço digital, cujo filtro veste o chapéu do fardamento da Polícia Militar Ambiental no protagonista do vídeo. O filtro pode ser acessado diretamente nos perfis do Instagram, Facebook e na página da campanha, através do link: bit.ly/pm21set

A criança ou adolescente se tornará o policial no vídeo e poderá dar o seu recado de conscientização às pessoas. Os três vídeos mais criativos serão presenteados com três ingressos para o parque temático Hopi Hari, que serão válidos quando o parque reabrir, após a pandemia.

Para participar basta enviar o seu vídeo, até o dia 21 de setembro de 2020, para o e-mail cpambp5@policiamilitar.sp.gov.br, marcar a página da Polícia Militar Ambiental nas redes sociais: @pmambientalsp ou ainda por mensagem privada.

Os vídeos vencedores serão escolhidos no dia 25 de setembro de 2020, contudo todas as produções enviadas serão compartilhados nas redes sociais da Polícia Militar Ambiental.