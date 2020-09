Motorista de ônibus perde a consciência e passageiro assume a direção na SP-294

O motorista de uma empresa de ônibus perdeu o controle da direção, após sofrer um mal súbito e perder a consciência, durante trajeto pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) na manhã desta quarta-feira (09) por volta das 08h.

O ônibus, que seguia no sentido Quintana-Tupã, chegou a atingir o muro de uma residência que fica próxima a uma curva, na margem da rodovia. Passageiros que estavam no itinerário perceberam que o motorista estava passando mal no volante, quando um deles acabou assumindo a direção, evitando um possível acidente.

Após tomar controle da situação, uma equipe da concessionária Eixo-SP, que administra a rodovia, foi acionada, e o resgate prestou os primeiros socorros, encaminhando o motorista para atendimento médico na Santa Casa de Tupã.

Apesar do susto, nenhum passageiro se feriu. A Polícia Militar Rodoviária, base operacional de Tupã, compareceu ao local para registro de ocorrência.