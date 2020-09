Corpo do adamantinense morto em acidente será sepultado hoje

O corpo do adamantinense Eduvaldo Andrade da Silva, 67 anos, será sepultado às 10h30 desta quinta-feira (10), no Cemitério da Saudade de Adamantina.

As informações do sepultamento são da Haddad Organização Social e ainda trazem detalhes sobre o velório que está acontecendo na Sala I do Velório Municipal desde as 7h de hoje.

Familiares e amigos se despedem de Eduvaldo que faleceu por conta de um grave acidente ocorrido na manhã de ontem (9), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) em Martinópolis.

Ele conduzia seu veículo no sentido Parapuã/Martinópolis quando acabou capotando no acostamento.

O veículo ficou com as rodas para o ar e a vítima presa nas ferragens. Ele chegou à ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Regional de Presidente Prudente, porém, teve óbito constatado pela equipe médica ao dar entrada na unidade de saúde.