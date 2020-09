Duas pessoas ficam feridas após carro colidir em poste

Duas pessoas, que seriam adolescentes, sofreram ferimentos em acidente ocorrido na Rua Marechal do Ar Eduardo Gomes, em Tupã, na madrugada dessa quinta-feira, dia 10. A colisão de carro contra poste de iluminação pública aconteceu quase por volta das 06h00 da manhã e uma das vítimas teria ficado ferido gravemente.

Consta que os jovens estavam em um veículo Gol que trafegava pela Rua Marechal do Ar Eduardo Gomes e no local, por motivos a serem esclarecidos, o carro descontrolado subiu no canteiro central e chocou-se contra um poste de energia elétrica. O condutor e passageiro com ferimentos foram socorridos pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Tupã.

Informações dão conta que o jovem que conduzia o veículo teria sofrido ferimentos de maior gravidade e que seria menor de idade, a exemplo do passageiro. O Gol teria sido recolhido para o pátio da Ciretran devido o licenciamento estar em atraso.