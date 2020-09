FLORA RICA: João do Néu e Tonhão confirmam pré-candidatura a prefeito e vice

Em Flora Rica mais uma dobradinha foi confirmada para a sucessão municipal deste ano na cidade.

Desta vez foi confirmada a pré-candidatura a prefeito de João Paulo de Souza (João do Néu) que terá como candidato a vice Antonio Carlos de Lima (Tonhão). Eles formarão a coligação dos partidos PSL e Cidadania.

O pré-candidato a João do Néu foi vereador por dois mandatos e também foi vice-prefeito no segundo mandato do ex-prefeito Piriquito, tendo experiência política em Flora Rica. Já o seu o pré-candidato a vice-prefeito Tonhão entra pela primeira vez na política, sendo bancário por 41 anos, sendo 10 deles no Banco do Brasil.

João do Néu e Tonhão tem como proposta de mudança e honestidade, com respeito total ao dinheiro público e propondo uma renovação na administração municipal de Flora Rica.

A convenção dos dois partidos PSL e Cidadania que oficializará as candidaturas de João do Néu e Tonhão, bem como dos candidatos a vereadores, acontece no dia 15 de setembro (terça-feira).