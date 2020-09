FLÓRIDA: Acidente deixa jovem de 20 anos gravemente ferido

Um acidente ocorrido por volta das 23h30 desta quinta-feira (10) em Flórida Paulista, deixou um jovem de 20 anos gravemente ferido.

Segundo apurado pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site) no local dos fatos, um GM Astra com placas de Adamantina, conduzido por um morador da Cidade Amizade, colidiu contra árvores e também atingiu a coluna de um muro de alvenaria na Rua Wilson Fróio (antiga Avenida Independência) na Vila Monteiro.



CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE





Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar que realizava patrulhamento nas imediações daquele bairro chegou ao local momentos após o ocorrido e prestou os primeiros atendimentos acionando o socorro para o condutor que aparentava estar bastante ferido. A viatura de área de Flórida Paulista também prestou apoio nesta ocorrência.

Com a chegada da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada do interior do veículo, recebeu os primeiros socorros, foi estabilizada e conduzida direto para o Pronto Socorro de Adamantina.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para a coleta de dados, imagens e detalhes que poderão apontar as causas do acidente.

Por sorte, a via que é bastante movimentada com a presença de adultos, idosos e até mesmo com um grande fluxo de veículos, não possuía nenhum pedestre no local no momento do ocorrido.

Após os trabalhos da Polícia, o veículo foi liberado e deixado sob a reponsabilidade dos familiares da vítima. Na manhã desta sexta-feira (11), o carro ainda estava no local e seria removido com o auxilio de uma máquina da Prefeitura.

DEVE SER TRANSFERIDO

Ainda na manhã de hoje, momentos antes da postagem desta reportagem, nossa reportagem apurou que o jovem foi atendido em Adamantina no Pronto Socorro e após a avaliação médica, decidiu-se por sua transferência para uma unidade de saúde de suporte avançado, provavelmente em Marília, uma vez que seu estado de saúde necessita de maiores cuidados.

A transferência da vítima deve ocorrer nas próximas horas.

A nossa reportagem segue acompanhando o estado de saúde do jovem e a atualização desta reportagem pode acontecer a qualquer momento.