FLÓRIDA: Câmara tem um dos menores custo da região, aponta Tribunal de Contas

A Câmara Municipal de Flórida Paulista, composta por nove vereadores, tem um dos menores custos per capita entre as 30 cidades que integram a Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP).

Os dados integram levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) com base em gastos empregados no custeio e no pagamento de pessoal efetuados pelas Câmaras Legislativas dos 644 municípios fiscalizados pelo órgão entre maio de 2019 e abril de 2020.

Desta forma, através do levantamento foi apurado que a Câmara Municipal de Flórida Paulista está em quinto lugar entre os 30 municípios da Nova Alta Paulista, perdendo apenas para Adamantina, Dracena, Osvaldo Cruz e Junqueirópolis.

Segundo o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal de Adamantina tem um dos menores custos da região da Nova Alta Paulista, com custo per capita, apurado em R$ 78,84.

O órgão levantou o montante de R$ 1.154.162,71 em despesa liquidada com pessoal (salários de funcionários e subsídios de vereadores) e custeio, no período que vai de maio de 2019 a abril de 2020.

Esse valor, dividido pelos l4.640 habitantes, revela o per capita local de R$ 78,84. Esse valor está, inclusive, abaixo da média estadual, que é de R$ 85,85 por habitante, segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado.

Assim a Câmara Municipal de Flórida Paulista está com menos custos do que 25 câmaras da região, se destacando entre as mais econômicas da Nova Alta Paulista.