Metal Art’s: empresa floridense com expressão nacional

Atuando no segmento de manutenções do setor sucroalcooleiro e de barracões para beneficiamento de grãos, a Metal Art’s é uma empresa que nasceu em Flórida Paulista e que se expandiu para todo o território nacional.

Comandada pelo empresário Fábio Rocha, a Metal Art’s exerce papel importante e fundamental no cenário econômico da Cidade Amizade, gerando empregos diretos e indiretos durante o ano todo e garantindo assim a sustentabilidade de famílias, empresas, fornecedores e outros setores ligados à sua linha de produção.

Com amplo barracão localizado no Distrito Industrial de Flórida Paulista, a empresa está em constante expansão e anuncia a projeção de um barracão que vai dobrar a sua área construída e totalmente dedicada à fabricação de portões industriais, portões residenciais, peças e outros artefatos do seu segmento.

A Metal Art’s está presente nas maiores usinas da região, Estado e já executou importantes obras pelo Brasil afora, levando o nome de Flórida Paulista por onde alcançou.