Convenção do PSDB oficializa candidatura de Tairo Ferrarezi para prefeito e Dr. Max para vice

Nesta segunda-feira (14) aconteceu no recinto da Secretaria Municipal de Educação em Flórida Paulista, a convenção partidária do PSDB para a oficialização dos candidatos do partido para eleição municipal deste ano. A convenção contou com a presença do assessor parlamentar Kleber Bragato, representando o deputado estadual Mauro Bragato.

FOTO: O assessor parlamentar Kleber Bragato, representou o deputado estadual Mauro Bragato

Na convenção foi oficializado o nome de Tairo Ferrarezi como pré-candidato a prefeito e também foi oficializado o nome do ex-prefeito Dr. Maxsicley Grison (Dr. Max) como pré-candidato a vice-prefeito.

Eles formarão a dobradinha do PSDB para eleição municipal deste ano e ainda o partido terá chapa de vereadores, com um total de 10 candidatos.

FOTO: Parte dos pré-candidatos à vereador



Dr. Max explicou que o nome de Tairo Ferrarezi representa a renovação na política floridense e que terá seu total apoio.

A convenção estava sendo aguardada com expectativa entre os demais partidos políticos floridenses. Já que havia a expectativa da participação ou não de Dr. Max na sucessão municipal deste ano.

FOTO: Tairo Ferrarezi, pré-candidato à prefeito



Com a oficialização da candidatura a prefeito, vice e vereadores, o PSDB prepara agora a documentação para o registro dos candidatos do partido junto a justiça eleitoral até o próximo dia 26 de setembro.

FOTO: Tairo e esposa Siméia, Dr. Max com a esposa Rosana e filhos com os participantes da convenção

As datas de convenções partidárias determinada pela Justiça Eleitoral, visando a sucessão municipal deste ano termina na próxima quarta-feira (16), quando a maioria dos partidos floridenses realizam convenções para a eleição de 15 de novembro.