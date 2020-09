Eixo SP faz obras de recuperação da vicinal Adamantina – Mariápolis

Vicinais do interior paulista com o pavimento deteriorado agora oferecem uma nova condição de tráfego para o motorista. As vias que fazem a ligação com rodovias sob administração da Eixo SP Concessionária de Rodovias entraram no cronograma emergencial de intervenções das frentes de obras.

Entre as pistas inseridas no plano de recuperação de pavimento está a SPA 592 que liga Adamantina a Mariápolis e dá acesso à SP 294 – Comandante João Ribeiro de Barros.

“Os trabalhos neste trecho, uma importante ligação na região de Presidente Prudente, prosseguiram até mesmo no feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência. São 20 quilômetros de pista que passam por um robusto e detalhado serviço de manutenção, que irá conferir uma nova experiência ao usuário quando esta operação for concluída”, enfatiza José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.