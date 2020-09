FLÓRIDA: Moto vai parar embaixo de ônibus e motociclista fica ferida

A entregadora de uma farmácia de Flórida Paulista ficou ferida após a colisão entre a moto que conduzia e um ônibus de trabalhadores de uma usina de cana-de-açúcar.

O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (14), no cruzamento das ruas Manoel Moura e 38 (atrás da Santa Casa).





Com o choque entre a moto e o ônibus, a vítima foi projetada ao solo e sofreu ferimentos. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Pronto Socorro de Adamantina.

Após ser atendida pela equipe médica e passar por exames, ela foi liberada e já está em casa. “Graças a Deus bem e fora de riscos, tendo em vista a gravidade do acidente”, conforme informou a empresa do segmento farmacêutico a qual a mesma trabalha.

A empresa informou ainda que presta total suporte à funcionária.

Representes da empresa de transporte responsável pelo ônibus também estiveram no local do acidente. Apesar do susto, nenhum ocupante do coletivo ficou ferido.

Após ser retirada debaixo do ônibus, a moto que ficou bastante danificada foi removida do local com a ajuda de populares.

As Polícias Civil, Militar e Científica estiveram no local. Um laudo que será emitido nos próximos dias vai apontar as causas do acidente.

SINALIZAÇÃO DEFICITÁRIA

Populares se queixaram à nossa reportagem da deficiência da sinalização de PARE no local, bem como de pedras de construção que podem ter se soltado do asfalto e que causam a derrapagem de veículos causando riscos à quem transita pelo local.