MARIÁPOLIS: Prefeito Val Dantas é pré-candidato à reeleição com Hermínia de vice

Foi oficializado na noite deste sábado, 12, na câmara municipal de Mariápolis, a terceira Convenção Partidária para as eleições municipais de 2020, que conforme o novo calendário eleitoral, estabelecido por causa da pandemia do COVID-19, tem o prazo para definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador até o dia 16 de setembro.

Na ocasião, o DEM (Partido Democratas) e o PP (Partido Progressista), definiram a pré-candidatura do atual prefeito Val Dantas à reeleição com a vice-prefeita Hermínia Jordão, ambos do DEM pela coligação “Mariápolis para Todos”.

A coligação terá seis pré-candidatos ao cargo de vereador. Pelo DEM: Iago Ronieri da Silva Pereira, Ivan Marques das Neves, Jorge José da Silva e Janaina Guedes da Cunha. Pelo PP: Elza Guedes de Oliveira Pigari e Sidney Alves Bomfim Pinheiro.

Depois de realizadas as convenções, os partidos ou coligações terão até 8h do dia 26 de setembro para entregar à documentação, pela internet, para o registro das candidaturas. Após esse horário, a entrega terá que ser presencial e agendada, exigindo deslocamento ao cartório e os devidos cuidados sanitários. O agendamento para atendimento presencial será feito pelos meios informados por cada TRE e cartórios eleitorais, e estará disponível das 8h30 às 19h. O atendimento será marcado conforme a ordem de chegada dos pedidos – o interessado não poderá escolher o horário.