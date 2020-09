Adolescente é apreendido com mais de 200 quilos de drogas dentro de carro

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma carga de 193,635 quilos de maconha em um carro, na tarde desta segunda-feira (14), no km 5 da Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), em Pirapozinho. No veículo, também foram apreendidos 9,231 quilos de skank e R$ 320.