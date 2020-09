FLORA RICA: Gica é confirmado pré-candidato à prefeito com Jose de vice em coligação com três partidos

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira (14), foi definida mais uma dobradinha de candidatos visando a sucessão municipal deste ano em Flora Rica.

Os partidos PTB/PSB e PSDB se reuniram e na oportunidade foi confirmado Gilberto Sanches Gomes (Gica) do PTB como pré-candidato à prefeito e como pré-candidata a vice-prefeita a vereadora Josemara Ferreira (Jose), do PSB. Já o PSDB concorrerá com 10 candidatos à vereador.

Gica como é conhecido, tem experiência na administração pública municipal, é viúvo e já foi vereador, concorreu a prefeito no ano de 1992 e agora vem novamente disputar a candidatura do executivo de Flora Rica. Ele terá como vice-prefeita a vereadora Jose que ocupa pela segunda vez uma cadeira no legislativo municipal.

A convenção partidária entre os três partidos que oficializará a candidatura de Gica e Jose, bem como dos candidatos à vereadores acontece nesta quarta-feira (16), na Câmara Municipal de Flora Rica.