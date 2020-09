FLÓRIDA: PV oficializa Andriotti pré-candidato a prefeito e Evandro Butarelo vice

Em convenção partidária realizada na noite desta quarta-feira (16), o Partido Verde (PV) oficializou as candidaturas à pré-candidato à prefeito; à vice-prefeito e chapa de vereadores que irão participar da sucessão municipal deste ano. A convenção contou com a presença do deputado estadual Reinaldo Alguz





Na convenção foi oficializada a candidatura do advogado José Andriotti à prefeito. Ele foi foi vereador, presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito.

E para candidato à vice-prefeito foi oficializado o agropecuarista Evandro Butarelo. Ele que é filho do ex-prefeito Leonel Butarelo entra pela primeira vez na política.





A dobradinha Andriotti e Evandro Butarelo conta com o apoio dos deputados Reinaldo Alguz e Enrico Misasi. O PV ainda oficializou a chapa de vereadores composta por 10 candidatos de diversos segmentos da comunidade Floridense.

A convenção será finalizada até às 21 horas, na secretaria municipal de Educação, no centro da cidade.