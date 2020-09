MARIÁPOLIS: Convenção indica Zé Vená pré-candidato à prefeito com Zé Gordinho de vice

Aconteceu na manhã de domingo, 13, na Câmara Municipal de Mariápolis, a quarta Convenção Partidária para as eleições municipais de 2020, que conforme o novo calendário eleitoral, estabelecido por causa da pandemia do COVID-19, tem o prazo para definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador até o dia 16 de setembro.

A convenção foi do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), na qual definiram a pré-candidatura do ex-prefeito José Aparecido de Oliveira (Zé Vená) pelo PSDB e o ex-vereador José Antonio de Souza (Zé Gordinho), presidente do PTB. Os dois partidos formarão a coligação “Mariápolis dos Nossos Sonhos”.

A coligação terá cinco pré-candidatos ao cargo de vereador pelo PSDB: Cleber Juliano de Oliveira, Mauro Coletti, Valdecir Costa, Juliana Lourenço e Magda Barbosa Neves.

Depois de realizadas as convenções, os partidos ou coligações terão até 8h do dia 26 de setembro para entregar à documentação, pela internet, para o registro das candidaturas. Após esse horário, a entrega terá que ser presencial e agendada, exigindo deslocamento ao cartório e os devidos cuidados sanitários.

Lembrando que as Eleições Municipais 2020 está agendada para o dia 15 de novembro, das 7 às 17 horas.