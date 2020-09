Michel Temer diz defender semiparlamentarismo no Brasil e fim da reeleição

O ex-presidente Michel Temer disse defender, além do fim da reeleição para os mandatos presidenciais, a tese do semiparlamentarismo para o Brasil, sistema político em que o presidente da República dividiria espaço com um primeiro-ministro.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ex-presidente disse ser “muito a favor de um mandato no presidencialismo de cinco ou seis anos sem reeleição”. Temer comentava a opinião do também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em artigo publicado no Estadão, no qual o tucano disse ter sido “um erro” permitir a reeleição.

“Ou se amplia para cinco ou seis anos o tempo de mandato presidencial para manter o presidencialismo ou se faz uma coisa mais radical para o futuro, que é estabelecer um sistema semipresidencialista ou semiparlamentarista, onde se elimina os traumas institucionais de impedimentos, por exemplo”, disse Temer, que ascendeu à Presidência da República após impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

“Os governos caem no parlamentarismo com muita tranquilidade. Portanto, seria o melhor caminho ao meu modo de ver”, completou Temer.