Polícia Militar prende dois homens e apreende quase 20 kg de droga

A Polícia Militar de Adamantina apreendeu na madrugada desta quarta-feira (16), uma grande quantidade de maconha.

Dois indivíduos também foram presos nesta ação policial que teve início nas imediações do trevo “Euclides Ravazi” que liga a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) ao Bairro Lagoa Seca.

Os autores transitavam pelo local em um veículo com placas do Mato Grosso do Sul em atitude suspeita e foram avistados pela equipe policial que realizava patrulhamento preventivo pela via.

Eles adentraram a Avenida Rio Branco, pelo prolongamento e marginal de acesso à SP-294 e quando os policiais militares tentaram efetuar a abordagem, tomaram como rumo a Estrada 14 onde percorreram quase 1 km até que o motorista decidiu parar.

Um dos indivíduos, passageiro, tentou fugir, porém foi contido e algemado. Já o condutor do veículo desceu e deitou-se no chão.

Na vistoria no veículo foram encontrados 32 tijolos de maconha que pesaram 19,600 kg.

Ambos foram levados para o Plantão Policial onde a ocorrência foi apresentada permanecendo os mesmos à disposição da Justiça.

Foram apreendidos ainda nesta ação policial além da droga, R$ 800 em dinheiro, um veículo e dois aparelhos celulares.

Além da equipe policial em serviço, também atuaram nesta ocorrência o Capitão PM Bressan (comandante da 2ª Companhia de Polícia de Adamantina), Comando de Grupo Patrulha II e a Força Tática e viaturas de área.

Em conversa com a nossa reportagem, o Capitão PM Bressan destacou que esta foi mais uma importante ação de combate ao tráfico que culminou com a prisão de criminosos e droga retirada de circulação, representando assim em um grande prejuízo para o tráfico de drogas.