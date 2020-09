Advogada oferece quase R$ 45 mil a policiais militares em troca de liberdade de ‘cliente’ e acaba presa

Ainda no desdobramento do fato, foi solicitado contato com a sua convivente. Ao chegar no comércio da família, no Brás, os policiais foram recebidos por uma mulher que se apresentou como advogada do indivíduo. Na ocasião, ela ofereceu e entregou a quantia indevida de R$ 44.900 em cédulas de R$ 100 aos militares em troca da liberdade do acusado.

Neste momento, a advogada também recebeu voz de prisão pelo crime de corrupção ativa e foi levada à Delegacia da Polícia Civil, de acordo com informações da PM.

Na unidade policial, as prisões foram ratificadas. Com relação à mulher também foram tomadas providências junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A polícia ainda busca um morador da região de Presidente Prudente que é suspeito de envolvimento no furto.