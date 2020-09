Evento em comemoração ao dia mundial do ovo acontece em outubro

Em seu segundo ano a Semana do Ovo, já tinha em sua programação diversas atividades agendadas, como palestras, e ações pontuais nas cidades de São Paulo, Araçatuba, Presidente Prudente, Marilia, São José do Rio Preto, Tupã e Bastos. Porém devido ao avanço de casos de Covid-19, e para evitar a disseminação do vírus, os organizadores decidiram por adaptar o evento, e fazer uma edição especial.

Não será permitido a realização de palestras e nem de ações com aglomeração de pessoas, por isso a estratégia será diferente e mais digital. “Estamos em nosso segundo ano, e queremos que a Semana do ovo se torne algo tradicional e que ajude a propagar a importância do ovo na alimentação, por isso optamos em não cancelar a edição 2020. Portanto, iremos adaptar e realizar uma edição especial, que irá acontecer durante todo o mês de outubro, trazendo depoimentos em vídeo de nutricionistas, médicos e especialistas da área da alimentação para falar dos inúmeros benefícios deste superalimento, proporcionando mais informação e conscientização sobre a importância de consumir ovos todos os dias. Reunimos uma equipe de excelência para os depoimentos; – As nutricionistas Claudia Gallo, Fabiana Golfeto, Cibely Fernandes e a especialista em amamentação Alais Vintecinco. O médico ginecologista e obstetra Alexandre Taniguti e o nutricionista Marlon Iorio. Esses são apenas alguns dos nomes confirmados e temos certeza de que será muito legal e muito construtivo.” Explica Tiago Henrique, consultor de marketing e idealizador do evento.

Em 2019 a Semana do Ovo alcançou mais de 50 mil pessoas com ações presenciais e na internet. A expectativa é que esse ano o número de pessoas alcançadas aumente e para isso acontecer está sendo desenvolvido um concurso cultural com o intuito de engajar as pessoas na campanha. “Donas de casa, cozinheiros e consumidores de ovos poderão enviar um vídeo, relatando sua experiência, e os benefícios do ovo. O melhor vídeo será escolhido por uma banca de jurados e o autor ganhará um bom prêmio. Vai ser diferente e muito divertido, porque as pessoas ainda não têm o costume de falar sobre ovos, mas queremos mudar isso”. Enfatiza o organizador.





Brindes, como; – camisetas e canecas também serão sorteados e serão distribuídos folders com informações do ovo em alguns pontos estratégicos, sempre tendo a participação da mascote de Bastos – Super ovo.

Uma outra ação importante será a arrecadação de ovos e alimentos que serão distribuídos nas principais cidades onde o evento passar, inclusive irá beneficiar entidades de Bastos. A estimativa é arrecadar mais de 10 mil ovos e 1 tonelada de alimentos e para isso a Semana do ovo Edição especial irá contar com a participação de toda a comunidade. “Sabemos que esse é um momento crítico para muitos, e não poderíamos deixar de lado o fator social. Com a união de todos será possível ajudar quem realmente precisa.”

A Semana do ovo Edição especial acontece do dia 01 a 31 de outubro, tendo o OVO como a sua maior estrela. As ações ocorrerão na página oficial no Facebook – Semana do ovo Bastos e no site: superovo.com.br, além de contar com o importante apoio da imprensa local e regional, que exercem papel fundamental na divulgação da mensagem do evento.