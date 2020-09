Motorista fica preso nas ferragens após sequência de batidas envolvendo três carros

De acordo com a Polícia Militar, o condutor seguia pela Avenida Joaquim Constantino, quando bateu na traseira de outro automóvel que estava parado no semáforo. Com o impacto, o segundo automóvel atingiu a traseira de um terceiro carro.

O motorista que causou a sequência de batidas alegou inicialmente à polícia que havia passado mal. Depois, falou que tinha ingerido duas doses de bebida alcoólica. O homem ainda disse estar com dores no peito.

Ele foi levado ao Hospital Regional (HR), onde, além de receber atendimento médico, ainda deveria ser submetido ao exame do etilômetro. Um policial o acompanhou até a unidade de saúde.

Os demais envolvidos no acidente não se feriram, conforme a polícia.