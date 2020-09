Dois homens morrem após caminhão bater contra árvore

Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro teria perdido o controle da direção, saído da estrada e batido violentamente contra uma árvore, que foi arrancada do chão. O caminhão ficou totalmente destruído.

Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o acidente, que foi registrado próximo ao distrito de Porto Almeida.

Outros dois homens que estavam no caminhão sofreram ferimentos e foram levados para hospitais de Cândido Mota e Assis. As causas do acidente serão investigadas.